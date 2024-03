La collezione Monster Hunter Stories sarà disponibile per il preordine dal 14 giugno

La rimasterizzazione di Monster Hunter Stories è stata annunciata ufficialmente durante un Nintendo Direct a febbraio. Se vuoi questo e il suo seguito, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, insieme, ora puoi preordinare la versione fisica di Monster Hunter Stories Collection per Nintendo Switch presso diversi rivenditori (Vedi su Amazon). Questa edizione include un game pass per Monster Hunter Stories e un coupon per il download di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin.

Il rilascio è previsto per il 14 giugno di quest'anno e ti costerà $ 59,99. Vai ai link sottostanti per assicurarti una copia oggi stesso.

Prenota la collezione di storie di Monster Hunter

Bonus preordine della collezione Monster Hunter Stories

Ci sono alcuni bonus di preordine che riceverai preordinando la collezione Monster Hunter Stories. Il primo è il costume da Re e Regina per Navirou e il secondo è il costume da Fanciulla Kamura per Ena.

Film rimasterizzato di Monster Hunter Stories

Cos'è una raccolta di storie di Monster Hunter?

La rimasterizzazione di Monster Hunter Stories è stata annunciata durante la conferenza Nintendo Direct di febbraio. Sebbene originariamente fosse un'esclusiva per 3DS, la rimasterizzazione di Monster Hunter Stories ora include doppiaggio completo e grafica HD. per ogni CapcomIl sito web include anche una modalità Museo con “oltre 200 pezzi di opere d'arte di design inedite e brani musicali di sottofondo”. La Monster Hunter Stories Collection include sia questo gioco che il suo seguito, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, così i fan potranno goderseli su Nintendo Switch.

Abbiamo assegnato alle storie originali di Monster Hunter Stories un punteggio di 8,9/10. Nella nostra recensione, abbiamo menzionato che “espande il mondo con uno strato di vernice brillante, nuovo e innegabilmente carino”. Ma non lasciarti scoraggiare, perché la storia commovente di Monster Hunter Stories è trasmessa attraverso un gameplay di gioco di ruolo incredibilmente divertente che non diventa mai stantio, anche dopo che è finito.” La campagna è durata 50 ore.

Hannah Houlihan è una scrittrice freelance che lavora con i team di informatori e commerciali qui su IGN.