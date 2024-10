La devastazione non è solo colpa del cambiamento climatico

In un rapporto DN dalla devastata Asheville, negli Stati Uniti, Kitty Savage ha espresso a parole ciò che molti pensano.

– Vedo che stiamo vivendo esattamente la realtà da cui i ricercatori avevano messo in guardia. Ha detto che non esistono cose sacre.

Riassumere il maltempo della scorsa settimana è senza dubbio come rivolgersi ad una cartomante. Gli Stati Uniti si stanno dirigendo verso una delle peggiori stagioni di uragani mai registrate, non in termini di numero di tornado, ma in termini di devastazione che provocano. Dopo le scene di disastro provocate dall’uragano Helen, l’uragano Milton si sta ora dirigendo verso la Florida occidentale. A milioni di persone viene chiesto di lasciare le proprie case.

Nel frattempo, un terzo uragano, Kirk, si è abbattuto Ha preso un percorso insolito da est verso l’Europa. Nel suo percorso è stato indebolito dalle fredde acque dell’Oceano Atlantico, ma si prevede che causerà ancora grossi problemi in diversi paesi europei.

L’uragano Helen ha causato notevoli devastazioni nella Carolina del Nord. Foto: Mario Tama/Getty Images



Tutto è in linea con quanto si prevede accadrà in futuro. Gli uragani peggiori sono il risultato scientificamente provato delle emissioni umane. La ragione più importante è che le temperature oceaniche più elevate alimentano gli uragani e li rendono più potenti.

Mercoledì è stato pubblicato un rapido studio su Helen, in cui si conclude che le emissioni umane sono state la forza trainante cruciale dietro le conseguenze catastrofiche dell’uragano.

“Stiamo assistendo a un aumento degli uragani più distruttivi”, ha detto al TT il climatologo Frederik Otto.

Acque più calde nel Nord Atlantico, a loro volta, significano che gli uragani che si spostano da est verso l’Europa possono conservare una parte maggiore della loro forza fino a noi. Secondo lo studioso degli uragani Alexander Becker, in un futuro non troppo lontano ciò potrebbe portare anche la nostra parte del mondo a essere colpita da “veri” uragani.

Sì, hai letto bene. L’Europa potrebbe avere una propria stagione degli uragani a causa dei cambiamenti climatici.

Ma il clima non è la spiegazione completa Per aggravare i disastri. All’indomani di un disastro, spesso nascono dibattiti assurdi, soprattutto negli Stati Uniti durante la campagna elettorale, mentre diversi gruppi discutono su cosa abbia portato alla devastazione. Crisi climatica, qualcuno piange. Trascurare la manutenzione delle infrastrutture come le dighe e altri piangono. La distruzione delle foreste e di altra natura risponde anche ad altre domande.

Ma in realtà non è né l’uno né l’altro, ma tutto allo stesso tempo. Le nostre emissioni aumentano il rischio di condizioni meteorologiche estreme e, allo stesso tempo, peggioriamo le cose con il modo in cui costruiamo le nostre comunità.

Una croce temporanea è stata eretta all’esterno della chiesa distrutta dall’uragano Helen a Swannanoa, nella Carolina del Nord, negli Stati Uniti. Foto: Mario Tama/Getty Images



Eliminiamo le difese naturali contro le inondazioni sostituendo foreste, zone umide e corsi d’acqua con asfalto e cemento. Stiamo costruendo case esclusive lungo la costa e comprimendo i corsi d’acqua in canali stretti nelle nostre città. Stiamo costruendo grandi dighe che, nella peggiore delle ipotesi, crollano e creano tsunami potenzialmente letali.

La conclusione “entrambi e” può essere applicata. Sui tanti disastri che hanno colpito la Svezia negli ultimi mesi. Come la frana sulla E6 fuori Stennongsund: è stata causata dal collocamento di quantità illegali di materiale di scavo in un luogo incredibilmente stupido, ma è stata anche preceduta da forti piogge che hanno causato il deterioramento della resistenza del terreno.

La combinazione tra la crisi climatica e il nostro scarso adattamento è un cocktail mortale, che purtroppo probabilmente continuerà a causare disastri negli anni e nei decenni a venire. Ciò significa anche che il problema deve essere affrontato su due fronti paralleli. Primo: ridurre rapidamente le emissioni per ridurre i rischi. Secondo: adattare le nostre comunità per mitigare le conseguenze in caso di maltempo.

L’americana Kitty Savage ha anche osservato:

-Dobbiamo pianificare molto meglio le conseguenze quando ricostruiremo Asheville.

