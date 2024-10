La falena tropicale Clearwing viaggia per 4.500 miglia dalla Guyana a Port Talbot

Una nuova specie di falena è stata trovata in una casa del Galles del Sud dopo aver viaggiato per migliaia di chilometri nella borsa delle scarpe di un fotografo.

Due farfalle con le ali chiare sembrano essersi legate come bruchi, viaggiando per 4.500 miglia da una foresta tropicale in Guyana, in Sud America, prima di finire a Port Talbot.

Tre mesi dopo, furono avvistati sul davanzale di una finestra invernale dall’ecologa Daisy Cadet e da sua madre Ashley, in quello che gli scienziati descrissero come un “evento improbabile” che “sfida la spiegazione razionale”.

Attraverso l’analisi del DNA, gli scienziati hanno confermato che la falena non solo era una specie non britannica, ma non era precedentemente nota alla scienza. Questa specie è chiamata Carmenta brachyclados.