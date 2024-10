La Grande Macchia Rossa di Giove mostra cambiamenti inaspettati nelle dimensioni

Per più di 150 anni, gli astronomi hanno osservato la Grande Macchia Rossa di Giove (GRS), una gigantesca tempesta abbastanza grande da inghiottire l’intera Terra. Ma nonostante decenni di studi, questa misteriosa formazione continua a sorprendere gli scienziati. Grazie alle recenti osservazioni del telescopio spaziale Hubble, i ricercatori hanno già scoperto che la GRS non è così stabile come sembra. In effetti, la tempesta oscilla, si contrae e si espande in modo imprevedibile come un “vaso di gelatina”. Queste nuove osservazioni forniscono spunti affascinanti su come funziona l’incredibile tempesta di Giove e potrebbero aiutare a comprendere meglio i fenomeni meteorologici su altri pianeti, anche sulla Terra.

Qual è la grande macchia rossa?

IL Grande macchia rossa È una delle caratteristiche più famose di Giove. Questo è tutto Anticiclone Gigante (una tempesta che ruota in senso contrario agli uragani terrestri). In realtà misura ca 16.000 km Vasto, più di una volta grande quanto la Terra, continuava a ruotare su se stesso Almeno 350 anni. Il suo caratteristico colore rosso, da cui prende il nome, non è ancora ben compreso dagli scienziati, ma potrebbe essere correlato ai composti chimici presenti nell’atmosfera del pianeta.

Sebbene molte tempeste sulla Terra si formino e scompaiano nel giro di giorni o settimane, le GRS persistono per secoli. Questa lunga durata e le dimensioni straordinarie hanno sempre affascinato gli astronomi che cercavano di capire perché persistesse così a lungo. Grazie alle nuove tecniche di osservazione, i ricercatori ora si rendono conto che questa gigantesca tempesta è molto più dinamica di quanto pensassero.

Scoperte recenti grazie a Hubble

Tra dicembre 2023 e marzo 2024, Hubble Osservazione della Grande Macchia Rossa per 90 giorni. I ricercatori hanno poi combinato le immagini di Hubble scattate nell’arco di diversi giorni per creare una sorta di filmato time-lapse del comportamento del GRS. Utilizzando questa tecnica, sono stati in grado di osservare i movimenti precisi della tempesta con una precisione che non sarebbe stata possibile ottenere utilizzando immagini scattate simultaneamente.

Queste osservazioni hanno rivelato che GRS non è così costante come si pensava in precedenza. In effetti lo è Oscillante, Si restringe, poi si espande un po’Mentre si cambia velocità. Questo fenomeno è simile a una ciotola di gelatina che inizia a tremare. Le oscillazioni GRS sembrano essere associate a complesse interazioni di forza Correnti volanti Giove, venti veloci ruotano attorno al pianeta. Accelerando e decelerando, la tempesta sembra resistere a questi venti, provocandone le gigantesche oscillazioni.

IL Note InUltravioletto È stato anche rivelato che il nucleo della tempesta diventa più luminoso quando la GRS raggiunge la sua massima magnitudine nel ciclo di oscillazione. Ciò suggerisce che in quel momento meno particelle di nuvole vengono risucchiate nell’alta atmosfera, modificando l’aspetto della tempesta.

Questa è la prima volta che questo tipo di movimento viene osservato nella regione GRS. Finora gli scienziati pensavano che la tempesta stesse cambiando leggermente la sua posizione, ma non avevano mai notato queste fluttuazioni nelle sue dimensioni.

Perché è importante?

Lo studio della Grande Macchia Rossa di Giove non si limita al semplice fascino di questa enorme tempesta. In effetti, è di grande interesse anche per gli studiosi che cercano una migliore comprensione dell’argomento Meccanismi meteorologici Al lavoro sul campo. Studiando questa tempesta, che durò secoli, i ricercatori possono tracciare paralleli con fenomeni meteorologici terrestri come Uragani O Anticicloni. Ad esempio, il modo in cui la GRS interagisce con le correnti a getto di Giove potrebbe far luce sulla dinamica dei forti venti che si formano attorno agli uragani sulla Terra.

L’interesse per GRS si estende anche oltre i pianeti del nostro sistema solare. In effetti, le scoperte su come questa tempesta interagisce con l’atmosfera di Giove potrebbero aiutare a spiegare i dati che gli astronomi stanno raccogliendo al riguardo. Esopianeti. Sebbene siamo ancora lontani dal riuscire a osservare le loro atmosfere con lo stesso livello di dettaglio di quelle di pianeti come Giove, ogni progresso che facciamo nello studio di fenomeni come GRS aiuta a migliorare la nostra capacità di modellare e comprendere i climi esoplanetari.