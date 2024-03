Tenore italiano: “Touch of Christmas” per due concerti a Cipro

Poco prima della fine dell’anno, IL Italiano Periodi di tempoIn aggiunta all'atmosfera festosa dei giorni, hanno messo il loro tocco musicale, con due concerti unici a Paphos e Nicosia.

Tre tenori italiani: Luca Sala, Sabino Gaeta E Evans TononCon gli studi nelle accademie musicali più famose e le apparizioni nelle più grandi opere, porta un tocco di Natale – Un tocco di NataleCome è il titolo della loro performance musicale.

Con loro come ospite speciale, Il Soprano Francesca Lanzain una performance emozionante in fantasma A IL l'opera E anche Principale Ballerini A Balletto A Siena, Kiara forte E Giuseppe Giacalone Dove ci danno incluso, un pas de deux da Lo Schiaccianoci.

I tenori italiani Lucio Dalla “sposano” Leonard Cohen e Ingannare IL PartireUN Con il mamma Maria Fornire un evento musicale unico che affascina il pubblico.

Questa volta aggiungono al loro programma canzoni natalizie da tutto il mondo e promettono una serata calda e felice piena di luci festive per Natale e Capodanno.

Ciascuno dei loro spettacoli è esaurito e ognuno dei loro spettacoli è un'esperienza indimenticabile per il pubblico, poiché i tre tenori italiani si sforzano di coinvolgere con il loro umorismo, tenerezza ed energia positiva, mentre le loro voci cristalline creano un'esplosione di emozioni con la magia italiana di gusto.

I tenori italiani presentano al pubblico cipriota famose arie e canzoni pop italiane, insieme a brani festosi, con arrangiamenti particolarmente originali e interessanti, che mettono in risalto il fascino musicale dell'Italia e la potenza vocale degli interpreti.

vivere con Italiano Periodi di tempo E i loro ospiti intraprendono un viaggio festoso attraverso la magia e il calore del Natale.

Concerti a Cipro:

Giovedì 28 dicembre, Teatro Municipale Markedio, Paphos

Venerdì 29 dicembre, Teatro Municipale Strovolos, Nicosia

Le feste iniziano alle 20.30

i biglietti: www.soldoutticketbox.com