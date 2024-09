Crediti fotografici: Genia Savelov/AFP

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha confermato giovedì sera che l’attacco lanciato da Kiev nella regione di confine russa di Kursk ha costretto la Russia a schierare lì 40.000 soldati, ha riferito l’Agence France-Presse.

La situazione sul fronte nella regione di Donetsk, nell’Ucraina orientale, dove l’esercito russo è avanzato negli ultimi mesi al punto da mettere in pericolo la città ucraina di Pokrovsk, è “estremamente preoccupante”, ma Kiev è riuscita a ridurre le capacità di Mosca, ha detto Zelenskyj. nel suo videomessaggio trasmesso quotidianamente.

Per quanto riguarda la regione russa di Kursk, nel nord della Russia, dove l’esercito ucraino ha lanciato un attacco a sorpresa in agosto per distogliere le forze russe dal fronte, “siamo già riusciti a inviare circa 40.000 soldati russi in questa regione”, ha aggiunto Zelenskyj. “Continuiamo”, ha detto.

L’Ucraina, che è in difficoltà nell’est, ha lanciato il 6 agosto una grande offensiva nella regione russa di Kursk, conquistando centinaia di chilometri quadrati, secondo Kiev.

Kiev spera di costringere Mosca a ridistribuire le sue forze presenti nella regione di Donetsk e rallentare così le sue operazioni, ma i soldati russi continuano ad avanzare in questa regione, secondo l’Agence France-Presse.