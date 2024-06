La sorpresa è che questo elemento fondamentale della vita è apparso nell’universo molto prima del previsto

Recentemente, il telescopio spaziale James Webb ha annunciato una serie di dati affascinanti provenienti da JADES, un’importante campagna di osservazione incentrata sulle regioni più antiche e distanti dell’universo. È una vera delizia per gli astronomi, che finora hanno potuto osservare gli oggetti più distanti o la nascita delle galassie nell’Alba Cosmica. Questa alluvione non sembra pronta a fermarsi. Lo ha annunciato recentemente un team dell’Università di Cambridge Scoperta del carbonio in una galassia incredibilmente antica – La nota può portare a Una riscrittura completa della storia dell’universo… e della vita.

La galassia in questione, il suo nome gds-gs-z12appena notato 350 milioni di anni dopo il Big Bang, la cui storia è stimata in circa 13,8 miliardi di anni. Questo non è lontano dal record di tutti i tempi, ora detenuto da GS-z14-0, un’altra galassia osservata di recente 300 milioni di anni dopo il Big Bang. Quindi è anche posizionato all’inizioAlba cosmicaQuesto è il periodo in cui le prime stelle cominciarono a far luce sull’universo.

Già questo basta per renderla una scoperta notevole, perché questo tipo di oggetti sono ricchi di preziosi indizi sull’evoluzione dell’universo. ” Le prime stelle sono il Santo Graal dell’evoluzione chimica. » spiega Francesco DiEugenio, autore principale di questo nuovo studio. ” Poiché sono costituite solo da elementi primitivi, si comportano in modo molto diverso dalle stelle moderne. Studiando quando e come si formarono i primi metalli nelle stelle, possiamo creare una cronologia dei primi passi che portarono alla formazione della vita “, specifica. È qui che il GS-z12 diventa ancora più interessante: La sua composizione chimica ha completamente sorpreso i ricercatori.

Carbonio più di 13,4 miliardi di anni fa

Normalmente, le prime stelle dovrebbero essere composte quasi interamente da idrogeno ed elio, i due elementi primordiali formatisi dal Big Bang. Elementi più pesanti come carbonio, azoto e ossigenoe, e così via fino al ferro (tutti chiamati “metalli” in questo contesto), Cominciò ad apparire molto più tardi. Abbiamo dovuto aspettare la comparsa delle prime stelle, circa 200 milioni di anni dopo il Big Bang, e l’inizio della nucleosintesi stellare, un processo che, come suggerisce il nome, avviene esclusivamente nella fornace delle stelle mature.

Sebbene questo modello sia oggi ampiamente accettato, le opinioni degli specialisti al riguardo differiscono Temporale. Ad esempio, generalmente ritengono che l’ossigeno abbia iniziato a colonizzare l’universo molto rapidamente, nel giro di poche centinaia di migliaia. D’altra parte, molti studi hanno concluso che il carbonio, l’elemento fondamentale per gli embrioni planetari e la vita come la conosciamo, si è formato in quantità significative solo dopo un miliardo di anni.

Tuttavia, gli astrofisici sono gravemente carenti di dati concreti per verificare questi scenari… o almeno, questo era il caso fino all’avvento del James Webb Space Telescope (JWST). Con JADES, il re dei telescopi ha gettato ancora una volta i bastoni tra le ruote. In un’altra recente osservazione, l’ossigeno è stato scoperto nella galassia più antica mai osservata (vedi il nostro articolo). E ora, la squadra di Francesco DiEugenio Scopri la firma chimica del carbonio all’interno di GS-z12 di 350 milioni di anni fa Dopo il big bang.

Forse la vita tornerà all’alba cosmica

In altre parole, questo elemento è apparso molto prima del previsto. Quindi, potrebbero essere stati molto abbondanti all’inizio dell’alba cosmica, informazioni che potrebbero potenzialmente scuotere i modelli che descrivono l’universo primordiale.

“ Siamo rimasti sorpresi nel vedere così tanto carbonio così presto nell’universo, poiché si pensava che le prime stelle producessero molto più ossigeno che carbonio. “, spiega il coautore Roberto Maiolino. Abbiamo considerato che il carbonio è arrivato molto più tardi, attraverso un processo completamente diverso. Ma il fatto che siano apparse così presto ci dice che le prime stelle potrebbero aver funzionato in modo molto diverso “, riassume.

Questa osservazione solleva anche un’altra affascinante possibilità. In effetti, l’abbondanza di questo atomo in prossimità del Big Bang lo suggerisce La vita potrebbe essere apparsa molto presto nella storia del nostro universo!

“ Poiché il carbonio è essenziale per la vita come la conosciamo, oggi possiamo dubitare che la vita si sia necessariamente evoluta in seguito. Potrebbe essere apparso molto prima del previsto, anche se avrebbe potuto seguire un percorso molto diverso da quello che conosciamo sulla Terra, supponendo che esistesse altrove. “, suggerisce Diogenio. È chiaro che Webb continua a sviluppare la nostra visione dell’universo e delle nostre origini!

Il testo dello studio è disponibile ecco.