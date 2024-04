La velocità della rete aumenterà, non ci saranno interruzioni nelle chiamate e Samsung ha fornito comodità ai clienti con il nuovo aggiornamento

Samsung ha lanciato il Galaxy A35 come il suo ultimo smartphone di fascia media il mese scorso. Ora l'azienda sudcoreana ha iniziato a lanciare il primo aggiornamento per questo telefono in Europa. L'aggiornamento è rivolto al Samsung Galaxy A35 con numero di modello SM-A356B e tenterà di migliorare la connettività 4G del telefono. Scopriamo cosa offrirà questo aggiornamento.

È iniziato il lancio del primo aggiornamento software per il Samsung Galaxy A35

Il Samsung Galaxy A35 ha il supporto 5G, ma si dice che Samsung stia migliorando l'aspetto della connettività 4G in particolare con il nuovo aggiornamento. Secondo il registro delle modifiche, questo riguarda specificamente il “supporto della banda LTE TDD regionale”. Tieni presente che TDD è una tecnologia utilizzata per trasferire dati su reti cellulari. Quindi, con l'aggiornamento per supportare la banda TDD, Samsung potrebbe pensare di migliorare la connettività e la possibilità di utilizzare la rete 4G. Fornirà agli utenti Galaxy A35 velocità dati migliori e connessioni più stabili.

In particolare, il registro delle modifiche contiene un disclaimer specifico per gli utenti in Germania e si dice che anche dopo l'aggiornamento, i modelli Samsung Galaxy A35 5G acquistati in Germania non saranno in grado di ricevere segnali sulle bande LTE TDD in molti paesi europei. Questi paesi sono: Belgio, Danimarca, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Svizzera e Repubblica Ceca. Tuttavia, il motivo di questa limitazione rimane poco chiaro.

In particolare, gli utenti europei del Samsung Galaxy A35 riceveranno automaticamente l'aggiornamento sui propri dispositivi nei prossimi giorni. Altrimenti, gli utenti possono verificare manualmente la disponibilità dell'aggiornamento accedendo alle Impostazioni del proprio telefono, toccando Aggiornamento software e andando all'opzione Scarica e installa.