L’app ufficiale “gratuita” beneficia di un aggiornamento che ora ti permette di installare una eSIM sul tuo iPhone

Il nuovo aggiornamento 2.5.1 per l’app gratuita è ora disponibile su iOS.

L’app gratuita è disponibile da maggio 2024 in una versione aggiornata e rinominata e consente l’accesso in qualsiasi momento all’area abbonati Mobile e Freebox su iOS e Android. L’azienda ha appena pubblicato un nuovo aggiornamento 2.5.1 sugli iPhone con una grande novità, ovvero la possibilità di installare direttamente una eSIM, come annunciato dagli sviluppatori.

Puoi scaricare questa app ufficiale dall’AppStore o aggiornarla se non è automatica.

Utilissima per visualizzare e scaricare la bolletta e gestire i propri dati personali, l’app gratuita permette di monitorare il consumo di dati del cellulare, cambiare piano o numero, ma anche ordinare una nuova SIM o eSIM o abbonarsi ad una nuova linea. Per gli abbonati Freebox sono disponibili anche molte funzionalità come l’accesso a Free Proxi, agli accessori, allo Smart TV Store o persino ai propri abbonamenti TV. È possibile, ad esempio, gestire il controllo genitori o le opzioni TV come Netflix, Amazon Prime e Disney+.

Grazie per TinoX83

Questo articolo è stato ristampato sul sito web Univers FreeBox