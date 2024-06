Le donne canadesi faticano a tornare nella Volleyball Nations League, perdendo 3 set contro l’Italia

Il tentativo della squadra canadese di pallavolo femminile di qualificarsi per i Giochi Olimpici ha avuto un intoppo martedì con una sconfitta sbilanciata per 3-0 contro l’Italia nella Volleyball Nations League.

Gli italiani, al quarto posto nella classifica mondiale, hanno ottenuto punteggi di 25-16, 25-15, 25-14 in una vittoria dominante a Fukuoka, in Giappone.

L’italiana Paola Egono è in testa alla lista dei marcatori con 18 punti.

Kira Van Rijk del Surrey, British Columbia, ha segnato 13 punti per il Canada, che è sceso a 5–4 nel gioco VNL.

“L’Italia è una squadra eccezionale e posso dire che è una delle squadre più forti che abbiamo affrontato finora quest’anno”, ha detto l’allenatore canadese Shannon Winzer. “Sicuramente non abbiamo espresso tutto il nostro potenziale, il che è deludente.

“Nessuno vuole perdere in quel modo, però [the] “Contro una squadra come questa il margine di errore è minore”.

L’Italia era avanti 37-30 ai punti d’attacco, 11-1 ai muri e 7-2 ai punti al servizio. Il Canada ha perso otto punti in più a causa di errori rispetto all’Italia (20-12).

guardato Copertura completa del replay – Canada vs Italia:

Women’s Volleyball Nations League 2024 FIVB Fukuoka: Canada vs Italia Guarda il Canada affrontare l’Italia nella FIVB Women’s Volleyball Nations League 2024 a Fukuoka, in Giappone.

“Abbiamo faticato al primo contatto e abbiamo faticato in attacco. Non è stata una bella partita da parte nostra”, ha detto Winzer. “La cosa migliore che possiamo fare è prendere ciò che possiamo da tutto ciò e andare avanti il ​​più rapidamente possibile. Ciò che faremo dopo è la cosa più importante.”

Le donne canadesi decime in classifica sono ancora in lizza per un posto alle Olimpiadi di questa estate a Parigi.

Sette squadre femminili si sono già qualificate. I restanti posti andranno alle prime cinque squadre non qualificate nella classifica FIVB al termine della fase preliminare VNL.

Il Canada ospitante affronterà il Giappone giovedì prossimo.

Elenco canadese

Bree O’Reilly- Langley, BC

Courtney Baker— Bridgewater, NS

Emily Maglio— Coquitlam, Columbia Britannica

Gelsomino bianco — Oshawa, Ontario.

Alicia Ojomez— Winnipeg

Lynn Van Buskirk — Windsor, Ontario.

Alexa Grey (c) — Calgary

Hilary Johnson- Calgary

Andrea Mitrovic— Mississauga, Ontario

Vicky Savard— Junquier, Q.

Kira Van Ryck — Surrey, BC

Shaina Joseph— Ottawa

Julia Moorman— toronto

Casey Jost— Sant’Alberto, Alta.

guardato La pallavolo femminile in Canada tornerà alle Olimpiadi per la prima volta dal 1996?: