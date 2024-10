L’iPod Nano e l’iPod Shuffle raggiungono il loro punto finale e Apple inserisce entrambi i prodotti nella sua lista “fuori produzione”.

Membri dei media testano l’iPod Nano dopo la sua presentazione durante l’evento mediatico di Apple Inc. A San Francisco, California, il 12 settembre 2012. REUTERS/Beck Diefenbach (USA – Tag: tecnologia scientifica)

precedentementeBloombergMark Gorman Ciò significa che Apple potrebbe cambiare i tempi delle sue future conferenze stampa e diventare più flessibile in futuro “Gli annunci diventeranno più frequenti ma i rinvii saranno meno”. I prodotti sono più flessibili. Man mano che vengono lanciati più prodotti, questi dovranno naturalmente essere aggiornati e ripetuti, e i prodotti più vecchi diventeranno obsoleti o addirittura fuori produzione. Recentemente, Apple ha aggiornato l’elenco dei prodotti “fuori produzione” e “obsoleti”, includendo l’iPod nano di settima generazione e l’iPod Shuffle di quarta generazione nell’elenco dei prodotti “fuori produzione”, salutando ufficialmente tutti.

MacRumors Si riferisce all’ultimo aggiornamento di AppleElenco dei prodotti “fuori produzione” e “obsoleti”.l’iPod nano di settima generazione e l’iPod Shuffle di quarta generazione erano elencati come prodotti “fuori produzione”. L’iPhone 6 ha finalmente seguito l’iPhone 6 Plus nella lista dei prodotti “fuori produzione”. Apple ha spiegato che i prodotti fuori produzione più di sette anni fa saranno classificati come prodotti “fuori produzione” e il funzionario non fornirà più alcun servizio di riparazione del dispositivo. Apple ha smesso di vendere iPod nano e iPod Shuffle nel 2017. Sono passati sette anni e elencarli come fuori produzione potrebbe essere visto come un segno della fine di un’era. Se hai ancora questi due prodotti, ricordati di custodirli. Attualmente, gli unici prodotti iPod che sono ancora nell’elenco dei prodotti legacy e che possono ancora richiedere una riparazione ufficiale sono l’iPod Touch di quarta e sesta generazione.

