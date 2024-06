Xiaomi ha lanciato una smart TV 4K da 100 pollici

L’azienda cinese Xiaomi ha presentato per la prima volta una smart TV con schermo quadruplo da 100 pollici. Il suo modello è Xiaomi TV Max 100. Il modello UHD su questa forcella offre immagini più chiare e migliori. Copre il 94% della gamma cromatica DCI-P3 per colori accurati e realistici, con attenuazione locale a gamma completa e tecnologia MEMC quad 129Hz per immagini fluide per sport e giochi. Il modello Xiaomi TV Max 100 ha uno schermo UHD da 100 pollici. Ha una risoluzione di 3840 x 2160 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il monitor è inoltre dotato di attenuazione locale a gamma completa e tecnologia MEMC a 120 Hz, offrendo un’esperienza visiva migliore per sport e giochi.

Questa smart TV funziona con il sistema operativo Android TV 11. Xiaomi TV Max 100 supporta lo streaming da piattaforme come YouTube, Amazon Prime Video e Apple TV. Google consente anche la condivisione di dispositivi wireless tramite Chromecast e Miracast. Per saperne di più: Non è noto quando arriverà Nothing Phone 3 La TV funge anche da centro di controllo domestico intelligente, compatibile con dispositivi intelligenti come il Robot Vacuum X20 Plus di Xiaomi. Può essere controllato tramite i comandi vocali dell’Assistente Google.

Parlando del sistema audio, include due altoparlanti da 15 watt con supporto per Dolby Atmos e DTS, che offrono un’esperienza audio meravigliosa. Le opzioni di connettività includono Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 e porte multiple come HDMI 2.1 CEC, USB 2.0 ed Ethernet. Il design del televisore è caratterizzato da un elegante telaio e supporto in metallo senza cornice, che mantiene il suo aspetto elegante nonostante le sue grandi dimensioni.

Dalla A alla Z