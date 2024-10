Nintendo ha rilasciato un aggiornamento del primo giorno per Alarmo e sì, anche gli allarmi ora hanno note sulla patch

Sulla scia dell’annuncio a sorpresa da parte di Nintendo e del rilascio di Alarmo arriva il primo aggiornamento e le relative note sulla patch. Sì, ora siamo nell’era degli allarmi dal vivo.

Ieri, 9 ottobre, Nintendo Non l’ha fatto Ha annunciato Switch 2, come molti fan si aspettavano, ma invece ha svelato Alarmo da $ 99,99, progettato per aiutarti a svegliarti “in uno dei mondi divertenti di Nintendo”. I fan hanno potuto acquistarne uno direttamente dal Nintendo Store di New York, il che significa che Bowser sta già facendo alzare dal letto alcune persone.

L’allarme è dotato di tecnologia di rilevamento del movimento che risponde ai tuoi movimenti, permettendoti di posticipare l’allarme solo in base al movimento e di spegnerlo alzandoti dal letto. Puoi scegliere tra 35 scene ispirate a cinque titoli Nintendo – Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 3, Pikmin 4 e Ring Fit Adventure – quindi impostare un orario e lasciare che Alarmo faccia il suo dovere.

Nintendo Sound Clock: immagini della sveglia

Nintendo ha detto che prevede di aggiornare Alarmo con scene di Mario Kart 8 Deluxe e Animal Crossing: New Horizons gratuitamente quando saranno disponibili, ma è andata avanti e ha rilasciato un gioco Aggiornamento di sistema di un giorno che porta Alarmo alla versione 2.0.0.

Allora, cosa fa il primo aggiornamento di Alarmo? Aggiunge la modalità moderata come nuova opzione di modalità, i registri di movimento come nuova funzione di registro, consente di impostare la distanza dell’orologio su un massimo di 50 cm per letti King/Super King e il vecchio aggiornamento Castagna di Nintendo: “Miglioramenti generali della stabilità del sistema per migliorare l’esperienza dell’utente.” Anche Alaro non è al sicuro dalla tirannia della stabilità dell’ordine pubblico.

Ecco le prime note sulla patch di Nintendo Sound Clock: Alarmo (versione 2.0.0 rilasciata il 9 ottobre 2024)

La modalità moderata è stata aggiunta come nuova opzione di modalità.

I registri di movimento sono stati aggiunti come nuova funzionalità di registro. Questi dati verranno visualizzati automaticamente nei registri se vai a dormire durante l’orario di sonno specificato. È possibile attivarlo o disattivarlo nel menu dei registri dell’orologio.

La distanza dell’orologio dal letto ora può essere impostata su un massimo di 50 cm per i letti King/Super King.

Quando il controllo dell’area del sensore è attivato, verrà ora visualizzata la posizione di movimento stimata.

Miglioramenti generali della stabilità del sistema per migliorare l’esperienza dell’utente.

(Riceverai una notifica se è disponibile un aggiornamento di sistema. Premi il pulsante di notifica quando viene visualizzata l’icona della busta sullo schermo dell’orologio per visualizzare le notifiche recenti e seguire i passaggi mostrati per eseguire l’aggiornamento di sistema.)

Oltre all’uscita di Alarmo, Nintendo ha pubblicato un approfondimento sul processo di creazione del suo nuovo sorprendente hardware e ha spiegato perché ha evitato di aggiungere elementi simili a quelli di un gioco al dispositivo. Si scopre che Nintendo ha preso in considerazione l’idea di aggiungere elementi simili a quelli di un gioco, ma alla fine ha deciso di non farlo perché l’azienda non voleva incoraggiare gli utenti, ad esempio, a svegliarsi presto o a non svegliarsi affatto.

IGN ha anche una storia sullo straordinario rapporto di Alamo con il defunto presidente di Nintendo Satoru Iwata.

Wesley è il redattore delle notizie del Regno Unito di IGN. Puoi trovarlo su Twitter all’indirizzo @wyp100. Puoi contattare Wesley a wesley_yinpoole@ign.com o in via confidenziale a wyp100@proton.me.