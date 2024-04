Non consentire gli aggiornamenti di Windows 11 e impostare regole rigide per bloccare i programmi sospetti

Ci sono informazioni secondo cui Microsoft non sarà in grado di aggiornare Windows 11 per noi se rileva determinati programmi.

DeskModder ha rivelato un elenco di tutti i programmi che Windows Update scansionerà prima dell'aggiornamento. Se incontri un programma sospetto, gli aggiornamenti verranno bloccati immediatamente.

Esempi di programmi bloccati

ConisioAdmin.exe (per il software di progettazione Solidworks PDM)

EaseUS Disk Copy.exe (per il recupero dei dati)

ep_dwm.exe (per personalizzare lo schermo)

iCloudServices.exe (per condividere file iCloud tramite WhatsApp)

RadeonSoftware.exe (per personalizzare le schede grafiche AMD)

StartAllBackCfg.exe (per personalizzare la schermata del menu Start)

Adattatore wireless USB 2.0 Realtek 8192su

Il grosso problema è che alcuni software, come il software di personalizzazione della scheda grafica o i driver audio, vengono solitamente installati con il computer. È necessario usarlo, il che è sorprendente. Perché è bloccato l'aggiornamento di Windows 11?

Personalmente, ho un computer che utilizza una scheda grafica AMD e dispone di un aggiornamento di Windows che non può essere aggiornato. Ogni volta che premo Aggiorna ricevo un messaggio di errore, non so se sia correlato o meno.

E se chiedi, se non aggiorni Windows 11, cosa succederà? La sicurezza dei nostri computer continuerà a diminuire, causando l'attacco di virus o programmi pericolosi.

Per coloro che non vogliono aggiornare, dovrei installare questi programmi per indurre il computer a non aggiornarsi? Personalmente, penso che non solo chiunque utilizzi Windows originale dovrebbe avere problemi con gli aggiornamenti di Windows, ma dovrebbero farlo anche le persone che utilizzano versioni piratate. Devi accettare i tuoi rischi.

Origine

com.laptopmag