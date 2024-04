Cinque progetti chiave dell'architetto e giudice dei Dezeen Awards 2024 Suchi Reddy

Il fondatore di Reddymade, Suchi Reddy, si è unito ai Dezeen Awards 2024 come giudice. Qui seleziona cinque progetti che riflettono al meglio il suo lavoro in studio.

Originaria di Chennai, città dell'India orientale, Reddy ha stabilito il suo studio a New York Rifatto Basato su “un’etica del design informata dalla neuroestetica, lo studio di come il cervello risponde alla progettazione dell’ambiente circostante”.

“Credo che il design sia in ogni cosa, non solo nell'architettura o nel linguaggio”, ha detto Reddy a Dezeen. “Mi piace celebrare la sua presenza in tutto ciò che faccio.”

“I progetti che intraprendiamo e il portfolio dell'azienda sono incredibilmente diversi, il che rende alquanto difficile spiegarli ai clienti, perché in genere le persone vogliono vedere che hai fatto 30 cose uguali”, ha continuato. “Fare la prima cosa è ciò che accende il mio fuoco.”

“Costruiamo i nostri mondi dai nostri corpi.”

Reddy crede che l'architettura influenzi le emozioni e la società, con ambienti che riflettono il sé fisico delle persone.

“L’architettura e l’esperienza spaziale hanno il potere di influenzare il modo in cui ci sentiamo e come modelliamo la società, e noi crediamo nel contributo positivo che possiamo dare attraverso il design”, ha spiegato Reddy.

“Stiamo lavorando per un'idea più ampia di giustizia del design, in cui l'importanza del design sia riconosciuta come una risorsa a beneficio di tutti”, ha continuato.

“Costruiamo i nostri mondi a partire dai nostri corpi. Iniziamo con i nostri corpi, i nostri vestiti, le nostre case, le nostre città, i nostri paesi, i nostri paesi: questi sono strati davvero importanti che dobbiamo affrontare come persone che creano luogo e spazio.”

Lo Studio Reddymade sta lanciando nuovi progetti a Detroit e Lincoln, nel Nebraska, insieme ad interni residenziali recentemente completati nel Greenwich Village e Hollywood. Inoltre, hanno diversi progetti di costruzione in corso, tra cui negozi monomarca per il marchio di mobili Humanscale a Chicago e in altre località globali, oltre a tre nuove case nello stato di New York, in India e in Brasile.

Quest'autunno lanceranno anche una collezione di mobili che metterà in risalto l'artigianato indiano in collaborazione con il marchio di shopping online Ekaya alla fiera del design Les Ateliers Courbet a New York.

Vedi qui il National Building Museum, Washington, D.C., USA, 2023

“Progettato per l'installazione annuale Summer Party del National Building Museum, See Here consiste in un campo di frattali riflettenti, ispirati agli origami, ai caleidoscopi e agli antichi specchi magici giapponesi.”

“[The fractals] Ha incluso immagini iconiche di manifestazioni di attivisti a Washington, DC come la marcia su Washington del 1964, sottolineando la connessione tra gli ideali democratici del paese e il suo tessuto costruito.

“L’installazione è guidata dalla convinzione che l’architettura, gli ambienti e le esperienze svolgano un ruolo essenziale nel modellare la comprensione di noi stessi come esseri umani potenti, giusti e compassionevoli”.

Google Store Chelsea, New York, Stati Uniti, 2021

“Nel primo negozio fisico di Google, abbiamo analizzato i principi fondamentali della neuroestetica.”

“L'architettura e gli interni del negozio sono un'espressione giocosa e funzionale del nostro logo: la forma segue i sentimenti. Lo spazio risveglia i visitatori con la meraviglia infantile che si trova nella tecnologia e nell'innovazione digitale in mostra.”

“Il negozio è stato progettato secondo i più alti standard di pratiche sostenibili e rigenerative e ha ottenuto la certificazione LEED Platinum.”

I + You nello Smithsonian Museum Arts and Industries Building, Washington, D.C., USA, 2021

“I + You è un'intelligenza artificiale interattiva e una scultura di luce, progettata per essere esposta nella Rotunda nell'Arts and Industries Building presso lo Smithsonian Museum di Washington, D.C., come parte della mostra Futures.”

“Questa installazione a due piani, la prima grande commissione artistica di Amazon Web Services (AWS), è curata da Isolde Brielmaier.”

“La scultura invitava gli spettatori a dire una parola sul loro futuro nella nuvola basandosi su punti specifici. Con te e io che agivamo come traduttori emotivi, ho poi rispecchiato un mandala cinetico unico per ogni visitatore.”

“Questo processo, basato sull'intelligenza artificiale e sulla tecnologia di apprendimento automatico di AWS, ha trasformato la visione del futuro di ogni persona in modelli complessi all'interno di un totem di 20 piedi.”

Residenza Salt Point, New York, Stati Uniti, 2020

“Per questa casa del fine settimana a Salt Point, New York, Reddymade ha lavorato a stretto contatto con l'artista Ai Weiwei per progettare un'estensione lineare di 2.000 piedi quadrati.”

“L'attuale residenza è stata costruita negli anni '80 ed è costituita da un gruppo di ali esagonali. Per la nuova struttura abbiamo spostato questa pianta esagonale per formare la sezione destinata all'ampliamento.”

“L'estensione è progettata per essere sorprendentemente semplice e minimale, il che si riflette non solo nel suo linguaggio grafico ma anche nella sua materialità.”

Spazio per Essere, Salone del Mobile, Milano, Italia, 2019

“‘Space of Being’ era un’installazione interattiva informata dalla neuroestetica sviluppata in collaborazione con Ivy Ross di Google e Christian Grossen di Muuto, per il Salone del Mobile.”

“Ho esplorato il modo in cui un design attento ci influenza in molti modi e come può influire sul nostro benessere.”

“Ai visitatori è stato dato un braccialetto Google che misura specifiche risposte fisiche e fisiologiche. Hanno poi visitato tre stanze contenenti una varietà di stimoli attraverso mobili, opere d'arte, colori, texture, illuminazione e suoni. Sono stati creati in collaborazione con l'International Arts + Mind Lab presso l'Università di Johns Hopkins Brain Sciences Institute.

“Gli ospiti hanno ricevuto un rapporto personalizzato che indicava dove si sentivano 'più a loro agio' o 'a proprio agio' in base alle loro risposte fisiologiche in tempo reale. La mostra ha messo in mostra le nostre risposte uniche al mondo che ci circonda.”

