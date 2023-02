Nuovo terremoto in Turchia uccide 3 persone tra i detriti ad Hadey

GUARDA: Il filmato di Dashcam mostra il momento del nuovo terremoto in Turchia

Più di 680 persone sono rimaste ferite in Turchia e Siria.

L’agenzia turca per i disastri e le emergenze Afad ha dichiarato che la scossa è avvenuta alle 20:04 ora locale (17:04 GMT) ed è stata seguita da dozzine di scosse di assestamento.

Un terremoto di magnitudo 7,8 ha colpito la stessa regione il 6 febbraio, uccidendo più di 44.000 persone in Turchia e Siria.

Le vittime del terremoto di lunedì sono state trovate ad Antakya, Defne e Samandaki, mentre il ministro dell’Interno Suleiman Soylu ha esortato le persone a non entrare in edifici pericolosi.

Soylu ha detto che 213 persone sono rimaste ferite in Turchia.

“Pensavo che la terra si sarebbe spaccata sotto i miei piedi”, ha detto a Reuters Muna al-Omar, una residente locale, stringendo il figlio di sette anni. Ha detto che era in una tenda in un parco nel centro di Andakya quando ha colpito l’ultimo terremoto.

L’Osservatorio siriano per i diritti umani ha dichiarato che 470 persone sono rimaste ferite negli ospedali dopo il sisma, avvertito anche in Egitto e Libano.

Diverse strutture che erano in piedi dopo il terremoto del 6 febbraio sono ora crollate, incluso un ponte. Molte delle crepe nelle strade si sono trasformate in solchi profondi, rendendo molto difficile per i servizi di emergenza raggiungere i luoghi dove sono necessari.