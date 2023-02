L’aggiornamento annuale di Windows 11 sta arrivando sul tuo PC: 5 nuove funzionalità da provare

Potresti aver scoperto il tuo Il PC Windows si è recentemente aggiornato, che ti piaccia o no, Microsoft ha iniziato ad aggiornare automaticamente i PC Windows 11 con il suo grande aggiornamento annuale alla fine di gennaio. Si tratta di un aggiornamento facoltativo rispetto alla versione di settembre. Ma va bene così: ci sono un sacco di cose nuove da vedere Il grande aggiornamento di Windows 11 2022, nome in codice 22H2. Il sistema è stato rinnovato e rifinito ovunque: potresti aver notato alcune ovvie modifiche all’interfaccia, come nuove icone per modificare il volume.

Ecco cinque modifiche significative che dovresti vedere per prime nell’aggiornamento di Windows 11 2022. Se vuoi approfondire la tana del coniglio di Windows 11, consulta la nostra guida 10 suggerimenti e trucchi per Windows 11 che utilizziamo per personalizzare i nostri PC.

Clipchamp: un nuovo editor video gratuito

Windows ora ha un nuovo editor video predefinito: Clipchamp. Come successore spirituale di Windows Movie Maker, è più semplice e più accessibile degli editor di video professionali: se condividi un video di YouTube con gli amici, puoi usarlo per un rapido taglio o dissolvenza. Lo strumento include le solite funzionalità di timeline e modifica di base e può essere caricato direttamente su YouTube, TikTok e vari altri servizi di archiviazione web.

Mark Hachman / Fonderia

A partire da Windows 11 versione 22H2, Clipchamp dovrebbe essere aggiunto al tuo sistema operativo: cercalo nel menu Start. In caso contrario, puoi scaricarlo gratuitamente Dal Microsoft Store. Ecco una guida completa Nozioni di base di questo nuovo strumento.

Schede in Esplora file

Gli utenti di elettricità lo stavano aspettando da molto tempo. Le schede sono una funzionalità che i browser di file alternativi più avanzati utilizzano da decenni e Microsoft finalmente—FinalmenteEsplora file a schede è stato introdotto nell’aggiornamento di Windows 11 2022. Ecco qui Una guida completa su come usarli.

Fai clic sul pulsante “+” nella barra dei menu in alto per aprire una nuova scheda in qualsiasi finestra di Explorer. Anche se non puoi (ancora) fare clic e trascinare nella nuova finestra di Explorer, le schede funzionano proprio come sei abituato in qualsiasi browser Web moderno. Mentre sei qui, dai un’occhiata al nuovo menu semplificato a sinistra per un rapido accesso alle cartelle di sistema e alle tue posizioni più utilizzate.

Se ti piace mantenere molte app facilmente accessibili nel menu Start, adorerai la nuova funzione Cartelle. Funziona più o meno come le cartelle su una schermata iniziale di Android o iOS (o più appropriatamente, Chrome OS). Due o più scorciatoie possono essere combinate in una cartella e qualsiasi cartella può avere un nome personalizzato.

Michael Kreider/ITG

Per iniziare, fai clic su un’icona del menu Start e trascina su un’altra. Quando vedi entrambi ridursi, rilascia il pulsante del mouse e verrà creata automaticamente una cartella. Fare clic su Nuova cartella e fare clic su Titolo da rinominare. Eventuali programmi aggiuntivi possono essere trascinati all’interno o all’esterno della cartella e puoi avere tutte le cartelle che desideri.

Nuovi modi per utilizzare la barra di scatto

Snap Bar è uno degli strumenti multitasking più utili nelle versioni più recenti di Windows. Probabilmente l’hai visto se trascini spesso le finestre dalla barra del titolo: ti consente di spostarle facilmente a metà, terzi o quattro parti dello schermo. Ma ci sono Nuovi modi per affrontarlo.

Michael Kreider/ITG

Posiziona il cursore del mouse (non fare clic!) sul pulsante Ingrandisci finestra, tra i pulsanti Chiudi (X) e Riduci a icona (_) nell’angolo in alto a destra. Troverai le sei opzioni di layout più comuni. Fare clic su una qualsiasi delle griglie secondarie in questo popup per inviare la finestra a quella posizione. Puoi anche attivare questa visualizzazione digitando Win + Z, quindi un numero, quindi di nuovo un numero per “approfondire” le opzioni.

Blocco note aggiornato

Blocco note è uno degli strumenti più vecchi e semplici di tutto Windows, ma questo editor di testo di base è un po’ più capace di quanto potresti ricordare. Nella versione più semplice, ora segue una combinazione di colori scuri o chiari nelle impostazioni di personalizzazione.

Michael Kreider/ITG

Microsoft potrebbe avere di più in serbo per il semplice Blocco note. Mentre leggi questo, sono disponibili versioni di prova di Windows 11 Aggiornato con schede in Blocco note Più simile a Windows Explorer. Resta da vedere se arriverà al rilascio completo o meno.

Vuoi scoprire altri fantastici trucchi per il computer? Dai un’occhiata alla nostra carrellata 10 funzionalità di Windows poco conosciute che ti lasceranno a bocca aperta.