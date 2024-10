Overwatch 2 Stagione 13 Battle Pass: tutte le skin, le emote e i premi

GameSpot potrebbe ricevere entrate da partnership di affiliazione e pubblicità per la condivisione di questi contenuti e da acquisti tramite collegamenti.



Overwatch 2 Stagione 13: Spellbinder è arrivato, portando con sé una serie di cosmetici di Halloween, inclusa una nuova skin Mythic Widowmaker. Molti di questi oggetti cosmetici sono disponibili come parte del Battle Pass, che contiene skin di streghe e Halloween e altri cosmetici, tra cui Necrotic Witch Junker Queen, Witchbane Sojourn, Haunted Doll Roadhog e Bog Witch Ana. Oltre a queste skin, ci sono altri cosmetici che arrivano al negozio durante la stagione, come la skin del gatto nero Mercy.

Anche la collaborazione con My Hero Academia arriverà come parte della stagione 13 e sarà disponibile nei negozi dal 17 ottobre al 30 ottobre. Esistono cinque forme tra cui Uravity Juno e Himiko Toga Kiriko, oltre ad altri spray e cosmetici. Le skin saranno vendute singolarmente o in un unico enorme pacchetto. Overwatch ha già realizzato crossover con altri personaggi di anime come One Punch Man e Cowboy Bebop.

Il Battle Pass della Stagione 13 costa $ 10 per il Percorso Premium, con un Mega Pack disponibile per $ 40, che include due esclusive skin leggendarie, 20 salti di livello e circa $ 20 in monete Overwatch 2. Uno dei momenti salienti della Stagione 13 è Widowmaker Skin mitica Nuovo Spellbinder, che può essere sbloccata per 50 prismi leggendari e i tre livelli di personalizzazione aggiuntivi possono essere sbloccati con 30 prismi leggendari. Ogni Battle Pass Premium include 80 spawn leggendari nei suoi 80 livelli, che possono essere utilizzati sull’ultima skin leggendaria o su un’altra skin leggendaria delle stagioni precedenti.

Come i precedenti passaggi di battaglia in Overwatch 2, ci sono livelli aggiuntivi che includono una serie di titoli che i giocatori più dedicati possono sbloccare. Sebbene questi titoli siano solitamente riservati per ogni stagione, ce n’è uno degno di nota al livello 175, che sblocca il titolo “Kitten of Discord” da mostrare con orgoglio. Di seguito puoi vedere tutti gli 80 livelli del Battle Pass della stagione 13 di Overwatch 2.