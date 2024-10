Questa settimana in Astronomia con Dave Escher

Questa immagine mostra la bellissima Galassia di Andromeda con le sue due galassie compagne più piccole. Credito: Terry Hancock

In questo episodio, Dave Escher vi invita ad osservare uno dei più famosi oggetti del cielo profondo, la Galassia di Andromeda, conosciuta anche come Messier 31 (M31). Chiamato così per la sua posizione nella costellazione della principessa Andromeda, M31 si trova a circa 2,5 milioni di anni luce dalla Terra. Mentre gli osservatori più attenti possono vederlo senza ausilio visivo, binocoli e telescopi ne offrono viste meravigliose. Quindi, esci in una notte limpida e senza luna questo autunno e osserva una galassia a spirale simile alla nostra Via Lattea.

