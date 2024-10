Questo gruppo invia canadesi per aiutare l’esercito israeliano. Alcuni dicono che questo è illegale

Un’organizzazione che invia volontari dal Canada – e da altre parti del mondo – a lavorare nelle basi militari israeliane si trova ad affrontare una rinnovata sfida legale, sostenendo che i suoi sforzi di reclutamento violano la legge federale contro l’incitamento dei canadesi ad arruolarsi in un esercito straniero.

Il gruppo no-profit Sar-El afferma di aver reclutato più di 40.000 volontari da più di 30 paesi da quando è scoppiata la guerra tra Israele e Hamas lo scorso anno, per fornire supporto logistico all’esercito israeliano, come l’imballaggio delle scorte e la pulizia. e riparazione attrezzature.

Daniel, un imprenditore di 42 anni di Toronto, è uno di loro.

“Per me, questa è stata un’opportunità per restituire qualcosa ai Braves [Israeli] Soldati che combattono. “È un modo per essere coinvolti nello sforzo bellico”, ha detto Daniel, che ha accettato di condividere la sua esperienza con Radio-Canada a condizione di restare anonimo per evitare qualsiasi reazione negativa che potrebbe danneggiare i suoi affari.

Dice di essere andato in Israele come volontario a Sar-El in febbraio e agosto, ed entrambe le volte è rimasto per cinque giorni in una base militare nel deserto del Negev, nel sud.

Daniel dice di “sentirsi sempre al sicuro”, nonostante il pericolo di restare in una base militare nel mezzo di una guerra.

“Sono andato [to Israel] Con la mentalità che quello che sarà sarà”.

Uno screenshot del sito web Sar-El che mostra i volontari in Israele. (sar al)

Invece, in un lungo post pubblicato su Facebook nel dicembre 2023, un altro volontario, che dice di essere di Montreal, racconta di aver trascorso un mese al fianco dei soldati israeliani a Eilat, una regione nel sud di Israele, sulle rive del Mar Rosso.

Il volontario, la cui identità non è stata rivelata per motivi di privacy, ha scritto di essere “sotto il fuoco dei razzi abbastanza vicino e con tale intensità da sentirsi come se l’aria stessa tremasse”.

“I missili che avevo visto in televisione solo a migliaia di chilometri di distanza erano ora interamente mirati a uccidere me e i miei compagni”.

Un avvocato che si occupa della causa legale contro SAR-El in Canada afferma che gli sforzi del gruppo sono una violazione “flagrante” della legge federale, un punto di vista non condiviso dai pubblici ministeri che in precedenza avevano scelto di non perseguire la questione.

“Turisti che vogliono aiutare”

Radio-Canada ha tentato per diverse settimane di parlare con i rappresentanti della Sar-El in Israele e Canada, ma non hanno risposto alle numerose richieste di interviste.

Il 26 settembre si è tenuta a Ottawa una sessione informativa per potenziali volontari. Radio-Canada ha tentato di partecipare, ma gli organizzatori hanno rifiutato qualsiasi presenza dei media.

Sue Buchin, del Solway Jewish Community Center dove si è tenuta la sessione, è elencata come persona da contattare per registrarsi. I volontari “supportano il lavoro, facendo cose che nessun altro ha tempo di fare”, dice, come “pulire la cucina e smistare le scatole”.

Un’auto attende di entrare in una base militare israeliana a Beit Jibrin, nel centro di Israele, il 23 settembre. (Ahmad Gharabli/AFP/Getty Images)

Dice che i volontari non vengono inviati in prima linea con i soldati israeliani che combattono le guerre nel sud contro Hamas nella Striscia di Gaza e nel nord contro Hezbollah in Libano.

L’esercito “non ti permette di avvicinarti a niente del genere”, ha detto Pottychin.

Il programma Sar-El è “principalmente per i turisti che vogliono aiutare”, ha detto.

I volontari svolgono anche “compiti come imballare razioni di cibo o kit medici, pulire serbatoi… [and] Sostituzione dei pezzi di ricambio”, secondo il sito web dell’esercito israeliano.

Il personale militare israeliano riposa nella base di Tel Nof nel novembre 2012. I volontari di Sar-El vivono nella base nelle stesse condizioni dei soldati e indossano uniformi militari israeliane. (Nir Elias/Reuters)

Il sito web Sar-El afferma che vivono “nelle stesse condizioni dei soldati… e indossano uniformi militari”.

Tutto ciò di cui l’esercito ha bisogno “viene fatto da volontari”, ha detto Keren Dahan, CEO di Sar-El, in un’intervista al canale americano Jewish Broadcasting Service (JBS), pubblicata su YouTube in aprile.

“Senza logistica, anche la migliore unità combattente non può vincere”, ha affermato. “Se non mangiano bene, se le armi non sono pulite… se non hanno tutti i materiali di cui hanno bisogno”.

Non è chiaro quanti canadesi abbiano fatto volontariato nell’ultimo anno. Nel 2022, il capo della filiale canadese ha dichiarato al Canadian Jewish News che la sua organizzazione recluta “tra 100 e 150 volontari” ogni anno.

Tuttavia, è probabile che questo numero sia più alto oggi. Dahan ha detto a JBS che il reclutamento totale di Sar-Il è aumentato di otto volte, raggiungendo le 40.000 persone, dall’inizio della guerra.

Dalla sua fondazione nel 1983, Sar-El – un acronimo ebraico che significa “servizio a Israele” – afferma di aver inviato più di 240.000 volontari in Israele.

Raggiungere i giovani

Secondo Dahan, la strategia di reclutamento dell’organizzazione è cambiata negli ultimi due anni per attirare volontari più giovani.

“In precedenza, era sempre stato in pensione dall’IDF [volunteers]”Le persone anziane hanno tra i 60 ei 70 anni”, ha detto a JBS. Ora il gruppo si rivolge ai giovani attraverso le scuole, le sinagoghe e online.

“Siamo su Instagram, che è molto, molto nuovo, e stiamo facendo molta pubblicità.”

L’età minima per partecipare è 17 anni, anche se i sedicenni possono essere ammessi “con un genitore o un parente adulto”, secondo il sito web.

La partecipazione costa circa $ 120 per una settimana e $ 60 per ogni settimana aggiuntiva.

Dahan afferma inoltre che circa il 25% dei volontari non sono ebrei. Ha detto: “Israele ha bisogno di amici ovunque, non importa se sono ebrei o non ebrei”.

Ieri SAR-EL ha accolto in Israele 14 medici provenienti dalla Francia, dal Canada e dagli Stati Uniti d’America. Seguiranno un corso di formazione per integrarli nell’IDF e li aiuteremo con le forze mediche di emergenza. Siamo stupiti di poter aiutare in questi tempi.

Kol Hakavod! pic.twitter.com/atJDHMmhuM —@sarel_israel

Daniel, il volontario di Toronto, è ebreo ma non possiede la cittadinanza israeliana. Dice di essere molto colpito dal numero di reclute non ebree a Sar-El.

“Nel mio gruppo c’erano un buon numero di canadesi… ma anche persone provenienti da Bolivia, Ecuador, Argentina e Cina”, ha detto. “Avevamo un ragazzo del Sud Africa che non era ebreo. Era un esperto di armi.”

Daniel ha detto che la base dove era stato assegnato aveva anche dei non ebrei tra le sue fila. “C’erano drusi ma anche israeliani originari dell’India”.

Sfide legali

In Canada, il Foreign Recruitment Act proibisce a una persona di incitare un’altra persona ad arruolarsi nelle forze armate di un paese straniero, a meno che ciò non avvenga da diplomatici che “reclutano… cittadini dei paesi che rappresentano e non cittadini canadesi”.

Di conseguenza, nel settembre 2022 è stata intentata un’azione legale contro Sar-El da David Mevasser, un rabbino con sede in Ontario, e Rihab Nazzal, un artista di origine palestinese con sede a Toronto. Affermavano che il gruppo stava “reclutando o sollecitando individui” a fare volontariato con l’IDF.

Il caso è stato archiviato due mesi dopo dalla Procura pubblica canadese (PPSC) per “mancanza di prove”.

Ma il caso non è chiuso, secondo il loro avvocato, Shane Martinez, difensore penale e avvocato per i diritti civili che difende i diritti dei palestinesi.

“Siamo ora in fase di appello” contro la decisione del PPSC, e la presenteremo alla Corte d’appello dell’Ontario il 7 novembre, ha detto.

“Fondamentalmente quello che stiamo dicendo è che il governo ha agito in malafede, che è intervenuto per scopi politici”, ha detto Martinez, che rappresenta anche il Centro Internazionale di Giustizia per i Palestinesi, un gruppo di avvocati filo-palestinesi.

Ha aggiunto: “Immaginate se ci fosse un’organizzazione in Canada che reclutasse volontari per l’esercito russo. Andrebbero lì e indosserebbero uniformi militari russe, vivrebbero in basi russe, riparerebbero armi russe e pulirebbero i carri armati russi”. Ha detto.

“Il governo non lo permetterà nemmeno per un secondo. Interverranno immediatamente.”

“È molto palese. È probabilmente una delle violazioni più evidenti della legge canadese in questo contesto a cui possiamo pensare”, ha detto.

Ma il PPSC afferma che non ci sono prove che Sar-El Canada stia “reclutando o sollecitando” qualcuno ad unirsi all’IDF.

“Come parte del processo di richiesta, il volontario riconosce che non intende servire, unirsi o giurare fedeltà all’IDF”, ha scritto l’avvocato del PPSC Martin Dijkstra in una lettera spiegando perché il caso è stato archiviato.

“Sebbene esista una relazione tra il volontario e l’IDF, non ci sono prove di una relazione ufficiale”.

Guarda | Soldati israeliani uccisi in un attacco di droni alla base: Secondo l’esercito israeliano, un attacco di droni contro una base militare israeliana ha ucciso 4 persone e ne ha ferite decine Hezbollah ha rivendicato l’attacco ad una base militare nel nord di Israele. L’esercito israeliano afferma che quattro soldati sono stati uccisi e decine feriti.



Attualmente ci sono più di 6.000 canadesi in Israele, secondo Global Affairs Canada (GAC).

Da agosto il governo federale raccomanda di evitare i viaggi in Israele a causa della guerra.

“La situazione della sicurezza potrebbe peggiorare ulteriormente senza preavviso”, ha avvertito il comitato consultivo del governo sul suo sito web.

Tuttavia, l’insicurezza in Medio Oriente non sembra smorzare l’entusiasmo di Daniel. Dice che non esiterebbe a fare volontariato per la terza volta con SAR-El.

“È un lavoro importante”, ha detto. “L’IDF ha bisogno di tutto l’aiuto possibile”.