Segretario di Stato americano: “Gli aiuti umanitari tradizionali sono insufficienti” nei colloqui con il primo ministro israeliano

Il 22 di questo mese, il segretario di Stato americano Blinken (a destra) ha incontrato il primo ministro Netanyahu in Israele, prima tappa del suo tour in Medio Oriente. Girato lo stesso giorno (2024 Reuters/Nathan Howard)

Il 22 il segretario di Stato americano Blinken, in visita in Medio Oriente, ha incontrato a Gerusalemme il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, approfittando dell'occasione per sfruttare la morte del leader di Hamas Sinwar e discutere la liberazione degli ostaggi. Li ha esortati a raggiungere un cessate il fuoco.

Secondo il Dipartimento di Stato americano, il segretario di Stato Blinken ha chiarito durante l’incontro che le attuali misure di risposta umanitaria di Israele non sono sufficienti e ha parlato della necessità di espandere gli aiuti alla Striscia di Gaza.

“Israele deve cogliere l’opportunità di ottenere giustizia per il signor Sinwar garantendo il rilascio di tutti gli ostaggi e ponendo fine al conflitto a Gaza in modo da garantire una sicurezza duratura sia agli israeliani che ai palestinesi. Ha inoltre sottolineato la questione del genere.

Netanyahu ha affermato, secondo quanto riferito dall’ufficio del primo ministro israeliano, che “il licenziamento del signor Sinwar potrebbe consentire il ritorno degli ostaggi, raggiungere tutti gli obiettivi della guerra e avere un impatto positivo sulla situazione del dopoguerra”. .”

Secondo il Dipartimento di Stato americano, Israele si è impegnato a soddisfare la richiesta statunitense contenuta nella lettera di Blinken di aumentare gli aiuti umanitari. Secondo quanto riferito, ha detto a Israele che non era politica di Israele isolare il nord di Gaza.

Ma non è stata menzionata la possibilità di un cessate il fuoco nella Striscia autonoma di Gaza.

Il Segretario Blinken ha anche discusso di come attuare la risoluzione ONU del 2006 adottata dopo la recente guerra tra Israele e Hezbollah, ha affermato il Dipartimento di Stato. In risposta, Netanyahu ha riconosciuto che la sicurezza e la situazione politica in Libano dovevano cambiare per consentire agli israeliani di tornare in sicurezza nelle aree attaccate da Hezbollah.

L’undicesima visita del Segretario Blinken in Medio Oriente dallo scoppio della crisi di Gaza nell’ottobre dello scorso anno. Vedi di più

La visita prevista in Giordania il 23 è stata rinviata. Ha intenzione di visitare l’Arabia Saudita.

Anche il Ministero degli Affari Esteri giordano ha confermato il rinvio della visita del Segretario Blinken. Non ha spiegato il motivo.

