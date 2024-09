Spalletti è convinto della capacità dell’Italia di controllare la partita contro la Francia

Luciano Spalletti spiega le sue scelte sorprendenti per l’Italia che affronterà la Francia nella UEFA Nations League con un solo attaccante e importanti cambiamenti a centrocampo. “Sono convinto che potremo gestire la partita con la nostra qualità”.

La partita inizierà allo Stadio Parc des Princes di Parigi alle 19.45 ora britannica (18.45 GMT).

Questa è la partita di apertura della European Nations League, che comprende anche Belgio e Israele.

Spalletti spiega i cambi degli Azzurri

“Dobbiamo essere ambiziosi in questo lavoro e questo tipo di abbinamento può darti una scorciatoia per il successo”. Spalletti ha dichiarato a RAI Sport:

Alcune delle sue decisioni sono state alquanto sorprendenti, ad esempio quella di Andrea Cambiasso Juve Sulla fascia destra del 3-5-2, Lorenzo Pellegrini è stato chiamato al posto dell’attaccante Giacomo Raspadori per supportare l’unica punta Matteo Retegui.

Qual è il pensiero dietro l’idea di affrontare la Francia a Parigi?

Il tecnico dell’Italia conferma: “Penso di avere tante qualità in squadra”.

“Forse non abbiamo la capacità di sferrare attacchi individuali che possano scioccare gli avversari, ma abbiamo qualità tecnica e tutti i giocatori sanno come passare la palla e avviare i movimenti e ognuno di loro sa restare in gioco per 100 minuti senza fermarsi.

“Secondo me sarebbe un vantaggio, perché a volte la Francia ti permette di controllare la partita e poi puoi contrattaccare.

“Sono convinto che con la nostra qualità potremo controllare la partita e mantenerla”.

Spalletti aveva già dichiarato che in futuro passerà al 3-5-2, abbandonando l’esperimento tattico del 4-3-3 e l’approccio di Roberto Mancini per vincere l’Europeo 2020.