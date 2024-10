Spalletti: L’Italia deve dimostrare di saper gestire il potenziale

Luciano Spalletti ritiene che l’Italia “abbia dimostrato ciò di cui è capace” con la vittoria sulla Francia, ma contro il Belgio la pressione è alta per mostrare “la nostra capacità di gestire il nostro enorme potenziale” e giocare con coerenza.

La partita inizierà allo Stadio Olimpico di Roma alle 19.45 ora britannica (18.45 GMT).

Puoi seguire tutti gli eventi e gli avvenimenti mentre accadono su Liveblog.

Questa è la prima partita che l’Italia gioca dalla morte della leggenda di Italia 90 Totò Schillaci il mese scorso all’età di 59 anni, quindi verranno proiettati una serie di video e lo stadio si oscurerà in omaggio al capocannoniere della Coppa del Mondo prima della partita . .

Saranno momenti emozionanti che ci faranno comprendere l’importanza della partita e ci insegneranno come affrontarla”. Spalletti ha dichiarato a RAI Sport:

Spalletti adesso vuole restare in Italia

La nazionale spera di acquisire maggiore slancio dopo aver iniziato la campagna della Nations League con una vittoria per 3-1 sulla Francia e una vittoria per 2-1 su Israele.

Ora hanno optato per un modulo 3-5-2, questa sera con Lorenzo Pellegrini che supporta l’attuale Capocanoneri di Serie A Matteo Retegui in attacco.

E aggiunge: “Sarà molto importante, perché contro la Francia abbiamo dimostrato di avere le capacità necessarie per essere ai vertici del calcio mondiale. Stasera dobbiamo dimostrare che siamo in grado di gestire il nostro enorme potenziale e che siamo in grado mettere costantemente in gioco quello che vogliamo.”

Spalletti ha scelto lo stesso 11 titolare della vittoria per 3-1 a Parigi, che ha iniziato nel peggiore dei modi subendo gol nei primi secondi, ma è riuscito a ribaltare la situazione.

E poi: “Confermo lo stesso aspetto, perché ha dimostrato di avere anche una mentalità forte, visto quello che è successo all’inizio di quella partita, cosa che non è da sottovalutare”.