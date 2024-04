Tutto quello che devi sapere sugli ultimi computer ASUS NUC Mini

Non è difficile vedere il fascino dei PC con fattore di forma ridotto o dei mini PC. Fornisce tutte le funzionalità di un moderno personal computer, anche se in un formato compatto e portatile adatto a quasi tutti gli ambienti. Esiste un malinteso comune secondo cui un mini PC abbastanza piccolo da stare in una mano non può offrire le stesse prestazioni o esperienza di un desktop o laptop di dimensioni standard. Questo non è assolutamente vero ASUS NUCche fornisce un miglioramento delle prestazioni “fino al 70%” rispetto alla già impressionante generazione precedente.

Con potenza sufficiente per gestire qualsiasi cosa, dai carichi di lavoro leggeri alle app per creatori, agli ultimi giochi per PC di successo e persino ai carichi di lavoro AI, gli ASUS NUC sono progettati per oggi e domani. Anche la gamma è diversificata, con modelli per aziende, creatori di contenuti e appassionati di giochi per PC. ASUS NUC 14 Pro supporta CPU fino a Intel Core Ultra 7, processore AI-ready con Neural Processing Unit (NPU) integrato e Arc Graphics. ASUS NUC 14 Pro+ include il processore Intel Core Ultra 9 leader di settore per coloro che desiderano il meglio.

Il potente ROG NUC unisce un'estetica futuristica con hardware all'avanguardia per giocatori e creativi su PC, abbinando un potente processore Intel Core Ultra a una GPU per laptop fino a NVIDIA GeForce RTX 4070. Non si ferma qui; ASUS NUC 13 Rugged offre un design senza ventole e resistenza a polvere, urti, vibrazioni e altro – Asus Nook Costruito per prosperare in ambienti di lavoro difficili.

Funzionalità globali e prime al mondo

I Mini PC ASUS NUC sono costruiti per durare, grazie a un sistema di qualificazione completo che include apparecchiature per prove di stress per garantire prestazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Inoltre, c'è tranquillità grazie al supporto e al servizio di livello mondiale e alla comoda politica di canale che costituisce il programma ASUS Corporate Stable Model (CSM). Molti ASUS NUC hanno una disponibilità di tre anni e una garanzia di tre anni, con personalizzazione e configurazione a livello di sistema disponibili per le aziende. ASUS porta tutta la sua esperienza maturata negli anni come leader nello sviluppo di componenti per PC nella gamma Mini PC e NUC, e si vede.

ASUS rende l'accesso ai componenti senza problemi (e senza strumenti) per gli integratori di sistema o per coloro che amano ottimizzare e modificare l'hardware. ASUS NUC 14 Pro introduce il primo chassis al mondo senza attrezzi con una capacità inferiore a 0,5 litri, un design che riduce significativamente i tempi di integrazione, aggiornamento e manutenzione.

In termini di hardware, l'ultima gamma ASUS NUC include memoria DDR5 veloce, Wi-Fi 6E, 2,5 Gigabit Ethernet, USB, Thunderbolt, HDMI 2.1 e Bluetooth wireless.

Basato su Intel Core Ultra e Intel vPro Enterprise AI

La serie Intel Core Ultra rappresenta il più grande cambiamento architetturale SoC del cliente negli ultimi 40 anni con il suo design segmentato. Ciò significa che i processori Cure Ultra, come visto nella gamma ASUS NUC, includono scatole separate che gestiscono cose diverse in modo più efficiente.

Il Compute Tile rappresenta ciò che in genere chiamiamo un'unità di elaborazione centrale (CPU), con un SoC discreto che include il primo motore AI NPU integrato di Intel, supporto Wi-Fi 6E, HDR 8K e supporto per video AV1 all'avanguardia. codifica e decodifica. C'è anche un riquadro IO per supportare le ultime tecnologie Thunderbolt e PCIe e una scheda grafica dedicata che include Arc Graphics, che è abbastanza potente da supportare il ray tracing con accelerazione hardware.

Dalla CPU Intel Core Ultra 7 in ASUS NUC 14 Pro a Intel Core Ultra 9 in ASUS NUC 14 Pro+ e ROG NUC, i processori Core Ultra leader di Intel offrono enormi miglioramenti delle prestazioni di generazione in generazione.

Con CPU, GPU e NPU integrate, gli ultimi mini PC ASUS NUC sono pronti a fornire prestazioni IA di classe business. Con Intel AI Boost e la piattaforma Intel vPro Enterprise, ottieni miglioramenti mirati per centinaia di applicazioni e strumenti di intelligenza artificiale, dalla sicurezza basata sull'intelligenza artificiale e il rilevamento delle minacce agli strumenti creativi, analitici e di collaborazione.

Scopri i mini PC ASUS NUC 14 Pro e ASUS NUC 14 Pro+

I mini PC ASUS NUC 14 Pro sono convenienti, affidabili, configurabili e senza problemi in termini di manutenzione e integrazione. Ideale per applicazioni aziendali, commerciali e per uso personale, ASUS NUC 14 Pro è disponibile come mini PC completo con processore Intel Core Ultra 7 155H o come kit con un massimo di Intel Core Ultra 7 155H.

Questo kit ti consente di scegliere, configurare e installare memoria e spazio di archiviazione offrendo comunque tutte le porte e le funzionalità di un mini PC completo. E per chi desidera installare un'unità SATA da 2,5 pollici, la versione extra lunga include un supporto.

Mini PC Asus NUC 14 Pro

processore : Fino a Intel Core Ultra 7 155H

Grafica : Fino alla GPU Intel Arc

memoria : Fino a 32 GB DDR5-5600

magazzinaggio : SSD PCIe 4.0 fino a 1 TB, 1 M.2 2242 (PCIe 4.0 x4), 1 slot SSD/HDD da 2,5 pollici (solo chassis lungo)

reti : Intel Wi-Fi 6E, Ethernet 2,5 GbE

I/O anteriore : 1 USB 20 Gbps Tipo C, 2 USB 10 Gbps Tipo A

I/O posteriore : 2 USB Thunderbolt 4 tipo C, 1 USB 10 Gbps tipo A, 1 USB 2.0, 2 HDMI 2.1

Dimensioni: 4,61 x 4,41 x 1,46 pollici, 4,61 x 4,41 x 52,13 pollici (corpo lungo)

Gamma ASUS NUC 14 Pro

processore : Fino a Intel Core Ultra 7 165H

Grafica : Fino alla GPU Intel Arc

memoria : 2 slot DDR5 SO-DIMM (max. 96 GB)

magazzinaggio : 1 M.2 2280 (PCIe 4.0 x4), 1 x M.2 2242 (PCIe 4.0 x4), 1 slot SSD/HDD da 2,5 pollici (solo chassis lungo)

reti : Intel Wi-Fi 6E, Ethernet 2,5 GbE

I/O anteriore : 1 USB 20 Gbps Tipo C, 2 USB 10 Gbps Tipo A

I/O posteriore : 2 USB Thunderbolt 4 tipo C, 1 USB 10 Gbps tipo A, 1 USB 2.0, 2 HDMI 2.1

Dimensioni: 4,61 x 4,41 x 1,46 pollici, 4,61 x 4,41 x 52,13 pollici (corpo lungo)

Per un PC compatto, versatile, potente e compatto, c'è l'elegante ASUS NUC 14 Pro+. Con Intel Core Ultra 9 185H e grafica Arc integrata, ASUS NUC 14 Pro+ può gestire facilmente un'ampia gamma di attività e carichi di lavoro, dall'editing video al rendering ai giochi per PC. Come ASUS NUC 14 Pro, ASUS NUC 14 Pro+ è disponibile come mini PC completo o come parte di un kit, che consente di installare memoria e spazio di archiviazione a scelta.

Mini PC ASUS NUC 14 Pro+

processore : Fino a Intel Core Ultra 9 185H

Grafica :GPU Intel ARC

memoria : Fino a 32 GB DDR5-5600

magazzinaggio : SSD PCIe 4.0 fino a 1 TB, 1 M.2 2242 (PCIe 4.0 x4)

reti : Intel Wi-Fi 6E, Ethernet 2,5 GbE

I/O anteriore : 1 USB 20 Gbps Tipo C, 2 USB 10 Gbps Tipo A

I/O posteriore : 2 USB Thunderbolt 4 tipo C, 1 USB 10 Gbps tipo A, 1 USB 2.0, 2 HDMI 2.1

Dimensioni: 5,67 x 4,40 x 1,61 pollici

Kit ASUS NUC 14 Pro+

processore : Fino a Intel Core Ultra 9 185H

Grafica :GPU Intel ARC

memoria : 2 slot DDR5 SO-DIMM (max. 96 GB)

magazzinaggio : 1 M.2 2280 (PCIe 4.0 x4), 1 M.2 2242 (PCIe 4.0 x4)

reti : Intel Wi-Fi 6E, Ethernet 2,5 GbE

I/O anteriore : 1 USB 20 Gbps Tipo C, 2 USB 10 Gbps Tipo A

I/O posteriore : 2 USB Thunderbolt 4 tipo C, 1 USB 10 Gbps tipo A, 1 USB 2.0, 2 HDMI 2.1

Dimensioni: 5,67 x 4,40 x 1,61 pollici

Presentazione di ROG NUC

Con il suo orientamento verticale e il profilo potente e futuristico da 2,5 litri, ROG NUC è un mini PC elegante e compatto che funge anche da potente piattaforma di gioco e soluzione per coloro che cercano qualcosa per gestire la creazione di contenuti complessi e attività di intelligenza artificiale generativa.

Il potente processore Intel Core Ultra 9 185H è combinato con la potente GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX 4070 e insieme ottengono una potenza più che sufficiente per eseguire gli ultimi giochi per PC come Horizon Forbidden West e Alan Wake II con ray tracing, DLSS e creazione abilitato Frame e altre funzionalità avanzate. Ottieni Intel Killer Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, numerose porte e prestazioni termiche eccellenti; Il ROG NUC offre tutti i vantaggi di un PC da gioco in una frazione delle dimensioni.

Noci, per favore

processore : Intel Core Ultra 9 185H

Grafica : Fino alla GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX 4070

memoria : 2 slot SO-DIMM DDR5

magazzinaggio : 3 M.2 2280 (PCIe 4.0 x4)

reti : 1 Ethernet Intel da 2,5 Gb, Intel Killer Wi-Fi 6E

I/O anteriore : 1 lettore di schede SD Express 8.0, 2 USB 10 Gbps tipo A, 1 jack audio combinato

I/O posteriore : 1 USB Thunderbolt 4 tipo C, 2 USB 10 Gbps tipo A, 2 USB 2.0, 1 HDMI, 2 DisplayPort 1.4

Dimensioni: 7,09 x 10,63 x 1,97 pollici

Scopri di più sui mini PC ASUS NUC.