Ultime notizie in Israele: il pulsante è stato premuto! Israele ha attaccato un altro paese

Il primo attacco di Hezbollah contro Tel Aviv con un missile balistico lo scorso fine settimana ha scosso Israele. Le sirene sono state udite all’alba dentro e intorno alla capitale e ancora nelle prime ore di venerdì mattina.

Quando le sirene hanno suonato intorno alle 00.40 ora locale, gli abitanti di Tel Aviv si sono gettati a terra e c’erano persone che aspettavano spaventate sui marciapiedi.

Tel Aviv non è stato l’unico luogo in cui si sono sentite le sirene dei raid aerei, poiché l’intera regione centrale di Israele è corsa ai ripari per la paura.

La mappa pubblicata mostrava che l’intera area dalla capitale di Israele alla Cisgiordania era in rosso.

Il luogo dove è stato lanciato il missile balistico che ha scosso Israele non è il Libano. Ancora una volta, gli Houthi yemeniti, che hanno effettuato un attacco simile il 15 settembre, hanno lanciato un missile contro Tel Aviv da una distanza di duemila chilometri.

Gli Houthi rilasceranno oggi una dichiarazione sul missile che ha attraversato lo spazio aereo dell’Arabia Saudita e della Giordania e ha raggiunto Israele.

L’esercito israeliano ha annunciato che il missile balistico superficie-superficie è stato respinto dai sistemi di difesa aerea Arrow 3 e ha dichiarato che suonavano le sirene d’allarme per il pericolo di caduta dei suoi frammenti.

I media israeliani hanno riferito che durante il panico si è verificato un incidente stradale che ha provocato il ferimento di una persona.

Gli Houthi, che più volte hanno preso di mira la città di Eilat, situata nell’estremo sud di Israele, stanno tentando di colpire Tel Aviv con un missile per la seconda volta. A metà estate, un veicolo aereo senza pilota armato inviato dagli Houthi ha attraversato i sistemi di difesa aerea israeliani e si è schiantato contro un edificio a Tel Aviv, uccidendo una persona.

Gli aerei israeliani decollarono in risposta e bombardarono Hodeidah, il più grande porto yemenita sulla costa del Mar Rosso.

Gli Houthi, che controllano lo Yemen occidentale, compresa la capitale Sanaa, vogliono che l’esercito di occupazione israeliano lasci la Striscia di Gaza e attaccano le navi che attraversano il Mar Rosso da metà novembre. Il gruppo sostenuto dall’Iran ha affondato due navi nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden e ha colpito dozzine di altre navi con missili o droni suicidi.