Un medico libanese lotta contro il tempo per salvare la vista dei feriti dall’esplosione di dispositivi tecnici

Un uomo ferito nell’esplosione di un dispositivo mobile, siede fuori dall’ospedale oculistico specializzato di Beirut, Libano, venerdì 20 settembre 2024. (AP Photo/Hussein Malla)

BEIRUT (AP) – Per quasi una settimana, l’oftalmologo Elias Jarada ha lavorato 24 ore su 24, cercando di tenere il passo con l’afflusso di pazienti i cui occhi sono rimasti feriti quando cercapersone e radio sono esplosi in massa in tutto il Libano.

Aveva perso il conto del numero di interventi chirurgici agli occhi che aveva eseguito in vari ospedali e avrebbe dormito solo un paio d’ore prima di iniziare la procedura successiva. Ha salvato la vista di alcuni pazienti, ma molti non la vedranno mai più.

“Non c’è dubbio che quello che è successo è stato molto tragico, quando si vede un numero enorme di persone con lesioni agli occhi arrivare contemporaneamente in ospedale, la maggior parte dei quali giovani”, ha detto all’Associated Press in un ospedale di Beirut la settimana scorsa, fatica a trattenere le lacrime, ma anche i bambini e le giovani donne”.

Gli ospedali e il personale medico libanesi sono stati sopraffatti dopo che migliaia di dispositivi mobili appartenenti al gruppo armato Hezbollah sono esplosi simultaneamente martedì e mercoledì della scorsa settimana, uccidendo almeno 39 persone. Circa altre 3.000 persone sono rimaste ferite, alcune con disabilità mortali. È opinione diffusa che dietro l’attacco ci fosse Israele, sebbene non abbia né confermato né smentito il suo coinvolgimento.

Anche se sembra che le esplosioni abbiano preso di mira i combattenti di Hezbollah, molte delle vittime erano civili. Molti dei feriti nell’attacco hanno riportato ferite anche alle mani, al viso e agli occhi perché i dispositivi ricevevano messaggi poco prima di esplodere, quindi li guardavano mentre esplodevano.

Le autorità non hanno detto quante persone hanno perso la vista.

Oftalmologi libanesi veterani che hanno avuto a che fare con le conseguenze di molteplici guerre, disordini civili ed esplosioni hanno affermato di non aver mai visto nulla di simile prima.

Jarada, un deputato riformista del sud del Libano, ha detto che la maggior parte dei pazienti che sono stati mandati nel suo ospedale specializzato in oftalmologia erano giovani che avevano gravi danni a uno o entrambi gli occhi. Ha aggiunto di aver trovato frammenti di plastica e metallo all’interno degli occhi di alcuni di loro.

Quattro anni fa, una potente esplosione scosse il porto di Beirut, uccidendo più di 200 persone e ferendone più di 6.000. Questa esplosione, causata dalla detonazione di centinaia di tonnellate di nitrato di ammonio che erano state immagazzinate in modo pericoloso in un magazzino del porto, mandò in frantumi finestre e porte a chilometri di distanza e fece riversare cascate di schegge di vetro nelle strade, causando ferite orribili.

Jerada ha curato anche le persone ferite nell’esplosione del porto, ma la sua esperienza con le persone ferite dall’esplosione di cercapersone e radio è stata più intensa a causa dell’enorme numero di persone che soffrivano di lesioni agli occhi.

Jarada ha detto: “Penso che ci siano volute 48 ore per contenere lo shock dopo l’esplosione del porto di Beirut, mentre non abbiamo raggiunto la fase di contenimento dello shock adesso”.

Jarada ha detto che trovava difficile separare il suo lavoro di medico dai suoi sentimenti in sala operatoria.

Jarada ha detto: “Non importa quello che ti hanno insegnato (alla facoltà di medicina) sullo stare lontano dagli altri, penso che in una situazione come questa, sia molto difficile vedere l’enorme numero di feriti. Questo è legato alla guerra contro Il Libano e la guerra all’umanità”.