Una galassia a spirale dalle origini misteriose

L’ultima scoperta potrebbe cambiare la nostra comprensione dell’evoluzione galattica. Infatti, gli astronomi hanno identificato REBELS-25, che è considerata la galassia a disco rotante più distante e più antica mai osservata. Formatosi solo 700 milioni di anni dopo il Big Bang, sorprende per il suo aspetto e le sue proprietà.

Scoperta straordinaria

Galassia Ribelli -25 È stato osservato utilizzando l’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), una serie di 66 radiotelescopi installati nel deserto di Atacama in Cile. Permette agli astronomi di osservare gli oggetti celesti con grande precisione catturando le onde millimetriche e submillimetriche che emanano da essi. Utilizzando questa tecnologia avanzata, i ricercatori possono esaminare galassie così distanti che la loro luce impiega miliardi di anni per raggiungerci.

Durante le prime osservazioni, gli astronomi sono rimasti affascinati nello scoprire che REBELS-25 lo dimostrava Segni di svoltaÈ un aspetto cruciale per comprenderne la struttura e il comportamento. Inoltre, sono state identificate le caratteristiche salienti, tra cui Effetti del braccio elicoidale Simili a quelli che si trovano nelle galassie moderne, come la nostra Via Lattea.

cessa Note I ricercatori erano sconcertati. E per una buona ragione, REBELS-25 è stato notato per un periodo in cui l’universo era semplicemente… 700 milioni di anniO circa il 5% della sua età attuale. Tuttavia, in questo periodo, gli astronomi si aspettano di vedere le galassie Piccolo e disordinato.

Analisi più approfondita

Per ottenere dati più precisi sulla struttura di REBELS-25, i ricercatori hanno condotto ulteriori osservazioni con una risoluzione migliore. Questi studi hanno rivelato che il gas all’interno della galassia si muove verso e lontano dalla Terra, confermando che sta effettivamente ruotando.

Questo fenomeno di movimento si osserva grazie a due effetti noti come Spostamento blu et al Spostamento verso il rosso. Quando una sorgente luminosa si avvicina a noi, la lunghezza d’onda della luce viene compressa, spostandola verso l’estremità blu dello spettro. Al contrario, quando si allontana, la luce si espande, facendola virare al rosso. Questi effetti hanno permesso agli astronomi di misurare la velocità e la direzione del movimento del gas in REBELS-25.

Mettere in discussione le teorie esistenti

La scoperta di REBELS-25 sfida fortemente le nostre attuali teorie sulla formazione delle galassie. Come accennato in precedenza, gli astronomi si aspettavano che le galassie nell’universo primordiale fossero piccole, disorganizzate e scarsamente strutturate. Infatti, secondo la nostra attuale comprensione, le galassie hanno dovuto subire miliardi di anni di collisioni e fusioni per sviluppare le loro forme distintive, come i bracci di spirale che osserviamo nelle galassie antiche come la Via Lattea.

Tuttavia, REBELS-25, osservato appena 700 milioni di anni dopo il Big Bang, fornisce un modello Struttura sorprendentemente organizzata. I suoi bracci a spirale indicavano che ne conosceva uno Il processo di formazione è molto più rapido ed efficiente del previsto. Ciò mette quindi in discussione l’idea che il tempo sia un fattore fondamentale nell’evoluzione della galassia.

Se una galassia così complessa può apparire così presto nella storia dell’universo, significa che i nostri modelli di formazione delle galassie devono essere rivisti e migliorati. Ad esempio, è possibile che alcune condizioni ambientali, come la densità dei gas o la presenza di materia oscura, svolgano un ruolo più importante di quanto si pensasse in precedenza. Gli astronomi devono ora considerare nuovi scenari e teorie per spiegare come le galassie organizzate come REBELS-25 potrebbero formarsi così rapidamente dopo il Big Bang.